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Зеленський приїхав на передову, відвідав Авдіївку

Фото: Зеленський відвідав передові позиції в Авдіївці (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський сьогодні побував у Донецькій області. Він відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" щодо ситуації в районі його відповідальності.

Також він поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

"Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги - того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно", - сказав Зеленський.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.

Своєю чергою військові подарували главі держави військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

Зазначимо, що наразі епіцентром бойових дій є Бахмут, але Авдіївка - не менш гаряча точка фронту, оскільки ворог також намагається оточити це місто.

Нагадаємо, що 22 березня президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

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