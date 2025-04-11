UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський приїхав на місце удару балістикою по Кривому Рогу і вшанував загиблих

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 квітня, приїхав до Кривого Рогу. Він відвідав місце російського ракетного удару по дитячому майданчику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Зеленський нагадав, що 4 квітня російські окупанти вдарили по житловому району Кривого Рогу, ракета розірвалася біля багатоповерхівок і дитячого майданчика. Внаслідок цього загинули 19 людей, серед яких дев'ятеро дітей.

"Звичайний міський район. Навколо житлові будинки, тільки цивільна забудова", - наголосив він.

Також президент додав, що вшанував пам'ять загиблих унаслідок російського терористичного удару.

 

Фото: наслідки удару Росії по Кривому Рогу (president.gov.ua)

"Не маємо права забувати злочини, вчинені Росією проти українців. Усім у світі варто не забувати так само, що для Росії людське життя не варте нічого. Світла пам'ять усім, чиї иття забрав російський терор", - наголосив Зеленський.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, 4 квітня росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою з касетною бойовою частиною - щоб спричинити якомога більше жертв.

Після цього Міноборони РФ повідомило, що нібито атакувало ресторан, де "проходила нарада офіцерів НАТО". Росіяни запевняли, що об'єкт "був знищений".

Нещодавно France24 показало відео з цього ресторану, на якому можна помітити, що ресторан унаслідок атаки вистояв. При цьому ракета по ньому не вдарила, вона вибухнула за 70-100 метрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяКривий РігВійна в УкраїніРакетний ударДітиРакети