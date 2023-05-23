Зеленський приїхав на фронт, щоб особисто привітати морпіхів (фото)

"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!" - написав Зеленський.

Фото: Зеленський приїхав на фронт, щоб особисто привітати морпіхів (t.me/V_Zelenskiy_official)

В Україні відзначають День морської піхоти

День морської піхоти - це професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке відзначається щороку 23 травня.

Свято започатковане 2014 року й у 2014-2017 роках відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування 23 травня встановлена від 2018 року Указом президента України № 145/2018 "Про День морської піхоти України".

У цей день було покладено основу сучасної морської піхоти. Сучасні морські піхотинці сьогодні героїчно боронять Україну від російських загарбників.

Зеленський відвідує українських захисників на фронті

Нагадаємо, що в березні президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Також у квітні глава держави у квітні побував у Донецькій області. Тоді він відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці.

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