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Зеленський приїхав на фронт: нагородив бійців операції "Вівальді" на Лиманському напрямку

15:21 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Зеленський приїхав на фронт: нагородив бійців операції "Вівальді" на Лиманському напрямку Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів 66-ї бригади на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Зеленського у Telegram.

Сьогодні глава держави побував на пункті управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Там він зустрівся з військовими, які виконують завдання на Лиманському напрямку, і вручив їм державні нагороди.

Також Зеленський поспілкувався з командиром бригади. Вони говорили про завдання, які виконує підрозділ, і про потреби бригади.

66-та бригада бере участь в операції “Вівальді”. За словами Зеленського, разом з іншими підрозділами Третього армійського корпусу вона вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів території.

Що обговорили на нараді

На Лиманському напрямку Зеленський також провів координаційну нараду з командирами корпусів, бригад і батальйонів.

Військові доповіли про рішення щодо оборонних закупівель, насамперед пікапів на рівні бригад. Також говорили про посилення Сил безпілотних систем, збільшення грошей на дрони, простіші закупівлі, розширення штату, поповнення й підготовку особового складу.

Є потреба в далекобійній артилерії, це питання з військовими узгодили. Командири мають підготувати пропозиції щодо оплати служби воїнів на передовій.

Окремо президент поговорив з командирами корпусів про ситуацію на фронті на сході та півдні України. Обговорили розвиток дронових і антидронових технологій та нові способи ведення війни. Також йшлося про повернення військових із СЗЧ (самовільного залишення частини), залучення іноземців і логістику.

“Всі питання на рівні військового командування мають бути опрацьовані та обговорені на засіданні Ставки. Працюємо над тим, щоб наші воїни мали більше можливостей для захисту наших позицій”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за тиждень українські бійці знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими.

Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого і назвав важливими результати на Лиманському напрямку.

Тим часом Третій армійський корпус повідомив про завершення третього сезону “Вівальді”.

Військові звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку, взяли в полон понад 250 росіян і повернули ще 51 квадратний кілометр.

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