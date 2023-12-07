Зеленський приїде на інавгурацію президента Аргентини, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відвідає інавгурацію свого аргентинського колеги Хав'єра Мілея. Вона відбудеться вже у неділю, 10 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TN.
Як зазначає видання, плани Зеленського приїхати до Буенос-Айресу підтвердили неназвані джерела в посольстві України.
У TN уточнюють, що президент України від самого початку був у списку гостей на інавгурацію, але його приїзд не очікувався.
Журналісти називають таку поїздку сильним політичним жестом щодо регіону, оскільки це може бути перший візит Зеленського до Латинської Америки з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.
Запрошення Зеленського на інавгурацію є явним жестом підтримки України з боку Мілея. Позиція Аргентини щодо нашої країни різко змінюється після того, як його обрали президентом на виборах у листопаді.
Мілей запросив президента України відвідати Аргентину під час телефонної розмови після перемоги на виборах та запропонував, щоб його країна стала місцем проведення можливого регіонального саміту щодо війни.
Нагадаємо, наприкінці листопада в Аргентині відбулися президентські вибори, на яких переміг зірка TikTok та прихильник США Хав'єр Мілей.
Він уже відверто заявляв, що підтримує Україну у війні з Росією. Також Мілей вирішив відмовитися від вступу Аргентини до БРІКС, членом якого є країна-агресор.
Мілей уже встиг провести із Зеленським телефонну розмову. Український президент запросив його відвідати нашу країну.
Більш детально про нового президента Аргентини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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