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Зеленський приїде на інавгурацію президента Аргентини, - ЗМІ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський відвідає інавгурацію свого аргентинського колеги Хав'єра Мілея. Вона відбудеться вже у неділю, 10 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TN.

Як зазначає видання, плани Зеленського приїхати до Буенос-Айресу підтвердили неназвані джерела в посольстві України.

У TN уточнюють, що президент України від самого початку був у списку гостей на інавгурацію, але його приїзд не очікувався.

Журналісти називають таку поїздку сильним політичним жестом щодо регіону, оскільки це може бути перший візит Зеленського до Латинської Америки з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Запрошення Зеленського на інавгурацію є явним жестом підтримки України з боку Мілея. Позиція Аргентини щодо нашої країни різко змінюється після того, як його обрали президентом на виборах у листопаді.

Мілей запросив президента України відвідати Аргентину під час телефонної розмови після перемоги на виборах та запропонував, щоб його країна стала місцем проведення можливого регіонального саміту щодо війни.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці листопада в Аргентині відбулися президентські вибори, на яких переміг зірка TikTok та прихильник США Хав'єр Мілей.

Він уже відверто заявляв, що підтримує Україну у війні з Росією. Також Мілей вирішив відмовитися від вступу Аргентини до БРІКС, членом якого є країна-агресор.

Мілей уже встиг провести із Зеленським телефонну розмову. Український президент запросив його відвідати нашу країну.

Більш детально про нового президента Аргентини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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