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Зеленський привітав Трампа з інавгурацією

Україна, Понеділок 20 січня 2025 19:48
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Зеленський привітав Трампа з інавгурацією Фото: український президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський привітав президента США Дональда Трампа з інавгурацією. Він став 47 главою Сполучених Штатів Америкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Вітаю Президента Трампа та американський народ з інавгурацією 47-го Президента Сполучених Штатів. Сьогодні день змін, а також день надії на розв'язання багатьох проблем, включаючи глобальні виклики", - наголосив президент України.

Він зауважив, що Трамп завжди рішучий, а оголошена ним політика "Мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і досягти довгострокового і справедливого миру, що є головним пріоритетом.

"Це століття формується прямо зараз, і ми всі повинні працювати разом, щоб воно стало великим і успішним століттям для демократій, а не для тих, хто хоче, щоб ми зазнали поразки", - підкреслив президент Зеленський.

Він також побажав Трампу успіхів та висловив сподівання в активній та взаємовигідній співпраці.

"Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання для світу та наших двох країн", - підсумував він.

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, що сьогодні у Вашингтоні пройшла інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа.

Докладніше про те, що сьогодні відбувається у Вашингтоні і як проходила передача влади в США - в матеріалі РБК-Україна.

Також на церемонії Трамп пообіцяв, що в Америці розпочнеться "золоте століття", окреслив пріоритети своєї адміністрації, але не згадав передвиборчу обіцянку сприяти швидкому завершенню війни в Україні.

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