Зеленський привітав новообраного спікера Палати представників США

Президент України Володимир Зеленський привітав Кевіна Маккарті із обранням на посаду спікера Палати представників США.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter українського президента.
"Вітаємо Кевіна Маккарті з обранням на посаду спікера Палати представників США. Підтримка США у всіх областях була життєво важливою для успіху України на полі бою", - написав він.
Також Зеленський зазначив, що розраховує від Маккарті на постійну підтримку та подальшу допомогу для України.
Нагадаємо, сьогодні Палата представників США із 15-ї спроби обрала спікера. Відповідну посаду тепер займатиме Кевін Маккарті.
Чому в США не могли обрати спікера Палати представників і чим це загрожувало Україні - читайте у матеріалі .
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