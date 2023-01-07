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Зеленський привітав новообраного спікера Палати представників США

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський привітав Кевіна Маккарті із обранням на посаду спікера Палати представників США.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter українського президента.

"Вітаємо Кевіна Маккарті з обранням на посаду спікера Палати представників США. Підтримка США у всіх областях була життєво важливою для успіху України на полі бою", - написав він.

Також Зеленський зазначив, що розраховує від Маккарті на постійну підтримку та подальшу допомогу для України.

Нагадаємо, сьогодні Палата представників США із 15-ї спроби обрала спікера. Відповідну посаду тепер займатиме Кевін Маккарті.

Чому в США не могли обрати спікера Палати представників і чим це загрожувало Україні - читайте у матеріалі .

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