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Зеленський присвоїв звання Героя двом військовим

Фото: найвище звання Герой України (dp.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 травня, президент України Володимир Зеленський присвоїв двом військовим найвище звання - Герой України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

З нагоди Дня піхоти президент України вручив державні нагороди.

Зокрема, найвище звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка" присвоєно командиру 56-ї окремої механізованої бригади полковнику Сергій Сірченко.

Полковник брав участь у заходах зі стримування збройної агресії в Луганській та Донецькій областях з 2014 по 2018 роки.

У день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого організував ефективну розвідку, що дозволило забезпечити надійну оборону в зоні відповідальності бригади. До того ж він виконував низку бойових завдань у Запорізькій області, на Донеччині, зокрема у Вугледарі, Бахмуті та Бахмутському районі.

Також Глава держави передав "Золоту зірку" донці командира мотопіхотної роти капітана Валерія Глєбова, якого удостоєно звання Героя України посмертно.

Глєбов був учасником АТО та ООС з 2015 по 2021 роки. Особисті та професійні якості командира дозволяли його підрозділу утримувати ділянку фронту на Ізюмському напрямку, а також проводити наступальні дії.

Згодом його підрозділ вдало організував оборону на Бахмутському векторі. Капітан загинув наприкінці листопада 2022 року в м. Бахмут, де під час мінометного обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.

Нагадаємо, раніше Зеленський посмертно нагородив Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі".

Більш детально про видатного захисника України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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