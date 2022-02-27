Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно саперу, взорвавшему Генический мост

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины (посмертно) саперу, матросу Виталию Скакуну . Как известно, боец пожертвовал собственной жизнью, подорвав вместе с собой Генический мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

В указе сказано, что присвоение звания Героя Украины Виталий Скакун получил за выдающееся личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост", - сказал Зеленский.

Как известно, Виталий Скакун погиб 24 февраля 2022 года при подрыве Генического моста. Решение о подрыве моста было принято, чтоб остановить передвижение танковой колонны российских войск через Крымский перешеек.