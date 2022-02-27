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Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно саперу, взорвавшему Генический мост

Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины (посмертно) саперу, матросу Виталию Скакуну. Как известно, боец пожертвовал собственной жизнью, подорвав вместе с собой Генический мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

В указе сказано, что присвоение звания Героя Украины Виталий Скакун получил за выдающееся личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост", - сказал Зеленский.

Как известно, Виталий Скакун погиб 24 февраля 2022 года при подрыве Генического моста. Решение о подрыве моста было принято, чтоб остановить передвижение танковой колонны российских войск через Крымский перешеек.

Напомним, что украинские ПВО сбили еще один Ил-76 с российским десантом. Также оккупанты потеряли за день 11 вертолетов.

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