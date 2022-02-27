ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно саперу, взорвавшему Генический мост

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 00:40
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно саперу, взорвавшему Генический мост Фото: Виталий Скакун, Герой Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины (посмертно) саперу, матросу Виталию Скакуну. Как известно, боец пожертвовал собственной жизнью, подорвав вместе с собой Генический мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

В указе сказано, что присвоение звания Героя Украины Виталий Скакун получил за выдающееся личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост", - сказал Зеленский.

Как известно, Виталий Скакун погиб 24 февраля 2022 года при подрыве Генического моста. Решение о подрыве моста было принято, чтоб остановить передвижение танковой колонны российских войск через Крымский перешеек.

Напомним, что украинские ПВО сбили еще один Ил-76 с российским десантом. Также оккупанты потеряли за день 11 вертолетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Герой Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина