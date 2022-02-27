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Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно саперу, який підірвав Генічеський міст

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Україна, Неділя 27 лютого 2022 00:40
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно саперу, який підірвав Генічеський міст Фото: Віталій Скакун, Герой України (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Скороход

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України (посмертно) саперу, матросу Віталію Скакуну. Як відомо, боєць пожертвував власним життям, підірвавши разом з собою Генічеський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

В указі сказано, що присвоєння звання Героя України Віталій Скакун отримав за видатну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

"Я прийняв рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст", - сказав Зеленський.

Як відомо, Віталій Скакун загинув 24 лютого 2022 року при підриві Генічеського мосту. Рішення про підрив моста було прийнято, щоб зупинити пересування танкової колони російських військ через Кримський перешийок.

Нагадаємо, що українські ППО збили ще один Іл-76 з російським десантом. Також окупанти втратили за день 11 вертольотів.

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