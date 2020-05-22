Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему комбату "Луганск-1"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Сергей Губанов погиб на Донбассе вечером 20 мая

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергею Губанову. Он погиб на Донбассе 20 мая вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Также Губанова удостоили посмертно ордена «Золотая Звезда». Соответствующий указ №193 / 2020 размещен на сайте главы государства 21 мая.

"Он был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине... Полковник полиции Сергей Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области", - отметили в пресс-службе.

Напомним, по данным прокуратуры Луганской области, открыто уголовное производство по факту гибели Сергея Губанова. Правоохранители сообщили, что инцидент произошел вблизи Трехизбенки вечером 20 мая.

Известно, что около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи Трехизбенки взорвалась вражеская мина. На взрывном устройстве подорвались четверо сотрудников батальона.

Автор: Виталия Мазур