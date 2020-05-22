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Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому комбату "Луганськ-1"

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 01:20
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому комбату "Луганськ-1"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Сергій Губанов загинув на Донбасі ввечері 20 травня

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" Сергію Губанову. Він загинув на Донбасі 20 травня увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента.

Також Губанова удостоїли посмертно ордена "Золота Зірка". Відповідний указ №193/2020 розміщений на сайті глави держави 21 травня.

"Він був одним з тих луганських міліціонерів, які весною 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні... Полковник поліції Сергій Губанов загинув під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил у Новоайдарському районі Луганської області", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, за даними прокуратури Луганської області, відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі Сергія Губанова. Правоохоронці повідомили, що інцидент стався поблизу Трьохізбенки ввечері 20 травня.

Відомо, що близько 22:50 під час патрулювання території вздовж річки Сіверський Донець поблизу Трьохізбенки здетонувала ворожа міна. На вибуховому пристрої підірвалися четверо працівників батальйону.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ЛуганськкомбатГерой Украины
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