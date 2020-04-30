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Зеленский присвоил генеральское звание главе Госпрогранслужбы

Новости » Политика     30.04.2020 - 18:58
Зеленский присвоил генеральское звание главе Госпрогранслужбы
Фото: Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)

Сергей Дейнеко стал генералом

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко генеральское звание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президента.

Согласно указу президента, военное звание генерал-майора присвоено Сергею Дейнеко, главе Государственной пограничной службы Украины. Также генеральское звание получил его первый заместитель Владимир Никифоренко.

Напомним, Зеленский назначил Дейнеко главой Государственной пограничной службы 13 июня 2019 года. До июня 2014 года Дейнеко был начальником Луганского пограничного отряда, после работал в Западном региональном управлении Пограничной службы.

В начале боевых действий на Донбассе с подчиненным подразделением отбивал атаки боевиков на участок границы Луганской области с Российской Федерации. После нескольких дней боев отряд пограничников отступил, поскольку так и не получил подкрепления. В дальнейшем Дейнеко получил орден Богдана Хмельницкого II степени за личное мужество и героизм.

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