Зеленський присвоїв генеральське звання голові Держприкордонслужби

Фото: Сергій Дейнеко (dpsu.gov.ua)

Сергій Дейнеко став генералом

Президент України Володимир Зеленський присвоїв голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеці генеральське звання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, опублікований на сайті президента.

Згідно з указом президента, військове звання генерал-майора присвоєно Сергію Дейнеці, голові Державної прикордонної служби України. Також генеральське звання отримав його перший заступник Володимир Никифоренко.

Нагадаємо, Зеленський призначив Дейнеку головою Державної прикордонної служби 13 червня 2019 року. До червня 2014 року Дейнеко був начальником Луганського прикордонного загону, після працював у Західному регіональному управлінні Прикордонної служби.

На початку бойових дій на Донбасі з підлеглим підрозділом відбивав атаки бойовиків на ділянку кордону Луганській області з Російської Федерації. Після кількох днів боїв загін прикордонників відступив, оскільки так і не отримав підкріплення. Надалі Дейнеко отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня за особисту мужність і героїзм.