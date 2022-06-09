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Зеленський запросив сина мільярдера Баффета в проекти з відновлення України

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Київ, Четвер 09 червня 2022 03:29
Зеленський запросив сина мільярдера Баффета в проекти з відновлення України Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в середу він зустрівся в Києві з американським філантропом Говардом Баффетом, сином інвестора-мільярдера Уоррена Баффета. Глава держави обговорив з ним допомогу у відновленні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Баффет є генеральним директором Фонду Говарда Баффета, який вважається одним з найбільших приватних благодійних фондів у США.

"Ми обговорили допомогу, яка була б цінною для нашої держави. Я запропонував йому приєднатися до проєкт з відновлення іригаційних систем в Одеській області, підтримки наших людей і розмінування", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що відновлювати українські регіони і міста вже офіційно висловили бажання Естонія, Великобританія, Іспанія, Тайвань, Греція, Південна Корея та інші країни.

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