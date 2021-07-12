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Зеленский пригласил Санду на саммит Крымской платформы и День Независимости

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Молдовы Маей Санду. В ходе беседы Зеленский поздравил молдовскую коллегу с успешным проведением внеочередных выборов в парламент страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский выразил уверенность, что убедительная победа демократических проевропейских сил на выборах в Молдове открывает путь к реализации программы амбициозных внутренних преобразований, создает условия для активизации двусторонних отношений по всем направлениям.

При этом украинский президент выразил убеждение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее координировать свои действия на пути евроинтеграции. В частности, в контексте деятельности "Ассоциированного трио" с участием Украины, Молдовы и Грузии.

Кроме того, Зеленский подтвердил приглашение Майи Санду принять участие в саммите Крымской платформы и торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины в августе 2021 года.

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Владимир ЗеленскийМолдоваМайя Санду