UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский обсудил с Папой Франциском мир на Донбассе и пригласил его в Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Донбассе, вопросы межрелигиозного диалога, защиту прав беженцев и заботу о бедных. Глава государства пригласил понтифика посетить Украину.

Об этом сообщил Офис президента.

"Зеленский повторил приглашение Папе Франциску посетить Украину. Он выразил убеждение, что встречи Его Святейшества с украинцами на украинской земле станут судьбоносным событием", - отмечается в сообщении.

Во время беседы президент поздравил Папу Римского с днем ​​Святых Апостолов Петра и Павла. Глава государства также отметил, что разговор происходит в особый период - 20-ю годовщину визита святого Папы Иоанна Павла II в Украину.

"Визит Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины», - отметил Зеленский.

Он отметил глобальную деятельность понтифика, включая внимание к вопросам мира, межрелигиозного диалога, защиты прав беженцев, заботы о бедных.

Президент поблагодарил Папу Франциска за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине. Зеленский также сообщил ему об ужасных последствиях войны на востоке Украины. Отметив, что страна потеряла более 14 тысяч человек в войне на Донбассе, а 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПапа Римский