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Зеленский пригласил катарские компании к проектам "Большой стройки"

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 16:13
Зеленский пригласил катарские компании к проектам "Большой стройки" Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Катар рассказал эмиру Катара Тамиму бин Хамад Аль Тани о реализации программы "Большая стройка" в Украине. Во время встречи речь шла, в том числе, о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительства дорог и мостов.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большой стройки" уже в этом году"», - сказал Владимир Зеленский.

В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.

Также отмечалась важность расширения проектов концессии украинских портов.

Тамим бин Хамад Аль Тани отметил желание и готовность катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной.

Кроме того, Владимир Зеленский пригласил Эмира Катара посетить Украину в удобное для него время.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщал, что в 2021 году президентская программа расширяется на несколько направлений.

Кроме строительства дорог и социальной инфраструктуры, планируется развитие региональных аэропортов, развитие сети скоростных поездов и пригородных экспрессов, начало "Большой реставрации" объектов культурного наследия.

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