Зеленский пригласил катарские компании к проектам "Большой стройки"

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Катар рассказал эмиру Катара Тамиму бин Хамад Аль Тани о реализации программы "Большая стройка" в Украине. Во время встречи речь шла, в том числе, о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительства дорог и мостов.

"Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большой стройки" уже в этом году"», - сказал Владимир Зеленский.

В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.

Также отмечалась важность расширения проектов концессии украинских портов.

Тамим бин Хамад Аль Тани отметил желание и готовность катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной.

Кроме того, Владимир Зеленский пригласил Эмира Катара посетить Украину в удобное для него время.