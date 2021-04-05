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Зеленський запросив катарські компанії до проектів "Великого будівництва"

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 16:13
Зеленський запросив катарські компанії до проектів "Великого будівництва" Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Катар розповів еміру Катару Таміму бін Хамад Аль Тані про реалізацію програми "Велике будівництво" в Україні. Під час зустрічі йшлося, зокрема, про залучення інвестицій з Катару в розвиток інфраструктурних об'єктів в Україні, зокрема будівництва доріг і мостів.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

"Сподіваюся, що катарські компанії долучаться до проектів "Великого будівництва" вже цього року", - сказав Володимир Зеленський.

У сфері енергетики сторони обговорили перспективи будівництва LNG-терміналу та диверсифікації джерел енергопостачання.

Також наголошувалося на важливості розширення проектів концесії українських портів.

Тамім бін Хамад Аль Тані наголосив на бажанні та готовності катарської сторони до подальшого розвитку всього спектру взаємовигідного співробітництва з Україною.

Крім того, Володимир Зеленський запросив Еміра Катару відвідати Україну у зручний для нього час.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офіск президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомляв, що у 2021 році президентська програма розширюється на кілька напрямів.

Крім будівництва доріг і соціальної інфраструктури, планується розвиток регіональних аеропортів, розвитку мережі швидкісних поїздів і приміських експресів, початок "Великої реставрації" об'єктів культурної спадщини.

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