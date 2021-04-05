Зеленський запросив катарські компанії до проектів "Великого будівництва"

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Катар розповів еміру Катару Таміму бін Хамад Аль Тані про реалізацію програми "Велике будівництво" в Україні. Під час зустрічі йшлося, зокрема, про залучення інвестицій з Катару в розвиток інфраструктурних об'єктів в Україні, зокрема будівництва доріг і мостів.

"Сподіваюся, що катарські компанії долучаться до проектів "Великого будівництва" вже цього року", - сказав Володимир Зеленський.

У сфері енергетики сторони обговорили перспективи будівництва LNG-терміналу та диверсифікації джерел енергопостачання.

Також наголошувалося на важливості розширення проектів концесії українських портів.

Тамім бін Хамад Аль Тані наголосив на бажанні та готовності катарської сторони до подальшого розвитку всього спектру взаємовигідного співробітництва з Україною.

Крім того, Володимир Зеленський запросив Еміра Катару відвідати Україну у зручний для нього час.