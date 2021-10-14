Зеленский прибыл на Донбасс: глава государства посетит позиции ООС
Фото: Зеленский прибыл на Донбасс (president.gov.ua)
В четверг, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донбасс. Глава государства посетит позиции ООС и торжественные мероприятия в Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.
Кроме того, глава государства посетит Мариуполь. Здесь он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.