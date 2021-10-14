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Зеленский прибыл на Донбасс: глава государства посетит позиции ООС

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Донбасс, Четверг 14 октября 2021 17:41
Зеленский прибыл на Донбасс: глава государства посетит позиции ООС Фото: Зеленский прибыл на Донбасс (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В четверг, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донбасс. Глава государства посетит позиции ООС и торжественные мероприятия в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, глава государства посетит Мариуполь. Здесь он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

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