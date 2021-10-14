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Зеленський прибув на Донбас: глава держави відвідає позиції ООС

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Донбас, Четвер 14 жовтня 2021 17:41
Зеленський прибув на Донбас: глава держави відвідає позиції ООС Фото: Зеленський прибув на Донбас (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Донбас. Глава держави відвідає позиції ООС та урочисті заходи в Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, в рамках якої відвідає Донецьку та Луганську області", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що президент побуває на передових позиціях українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, глава держави відвідає Маріуполь. Тут він візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників та захисниць України.

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Володимир Зеленський Донбас
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