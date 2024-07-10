Зеленський прибув на саміт НАТО та атака на військовий аеродром в РФ: новини за 9 липня

Президент України Володимир Зеленський приїхав на саміт НАТО, який проходить у Вашингтоні там з 9 до 11 липня. Україна влаштувала атаку на військовий аеродром, НПЗ та електропідстанції РФ.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 9 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

До Росії вночі завітала "бавовна" одразу в кілька регіонів. У Волгоградській області спалахнула нафтобаза, а в Ростовській - підстанція.

В Дніпропетровській області силами і засобами протиповітряної оборони були збиті дві ракети, які російські окупанти застосували для чергової атаки по регіону.

Китай та Білорусь розпочали спільні військові навчання біля кордону з Польщею

Китай та Білорусь розпочинають спільні військові навчання біля кордону з Польщею. Вони відбуваються напередодні саміту НАТО, який стартує 9 липня у США.

Як стверджується, в рамках так званих антитерористичних навчань, які триватимуть до 19 липня і пройдуть на полігоні недалеко від Бреста, військовослужбовці обох країн відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод, ведення дій у населеному пункті.

ЄС призупинив процес вступу Грузії до блоку

Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що наразі вступ Грузії до Європейського Союзу призупинено.

"Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рухатиметься вперед, зробить кроки, тому що лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають більшої ясності від уряду Грузії", - заявив він.

Прем'єр Індії під час зустрічі з Путіним зробив заяву щодо України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебуває з дводенним офіційним візитом у РФ, виступив із прямим закликом припинити війну в Україні.

"Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія - це шлях вперед", - заявив Моді.

СБУ має нові докази, що Росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101

Служба безпеки України показала залишки ракети, які знайшли на місці трагедії. Зокрема, слідчі виявили:

уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101;

обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона).

Україна влаштувала атаку на військовий аеродром, НПЗ та електропідстанції РФ

Як повідомило РБК-Україна поінформоване джерело, завдяки спільній операції СБУ та ГУР "бавовна" розквітла на військовому аеродромі Ахтюбінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Україна відбудує "Охматдит": коли почнуться роботи та скільки витратять

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що дитячу лікарню "Охматдит" у Києві після обстрілу повністю відбудуть. На це виділять 100 млн гривень.

"Починаємо роботи вже зараз. Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим", - сказав він.

Зеленський вже у Вашингтоні

Він приїхав на саміт НАТО, який проходить там з 9 до 11 липня.

За словами президента Володимира Зеленського, українська делегація на саміті НАТО обговорюватиме посилення протиповітряної оборони для захисту від російських атак

В Україні для частини студентів змінили терміни подання військово-облікових документів до ВНЗ

Як зазначили в МОН, уряд ухвалив постанову, яка передбачає зміну до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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