Зеленский прибыл на саммит НАТО и атаку на военный аэродром в РФ: новости за 9 июля

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне там с 9 по 11 июля. Украина устроила атаку на военный аэродром, НПЗ и электроподстанцию РФ.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 9 июля, – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Россию ночью посетила "бавовна" сразу в несколько регионов. В Волгоградской области вспыхнула нефтебаза, а в Ростовской – подстанция.

В Днепропетровской области силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты две ракеты, которые российские кафиры применили для очередной атаки по региону.

Китай и Беларусь начали совместные военные учения у границы с Польшей

Китай и Беларусь начинают совместные военные учения у границы с Польшей. Они проходят накануне саммита НАТО, который стартует 9 июля в США.

Как утверждается, в рамках так называемых антитеррористических учений, которые продлятся до 19 июля и пройдут на полигоне недалеко от Бреста, военнослужащие обеих стран отработают вопросы ночного десантирования, преодоления водных препятствий, ведения действий в населенном пункте.

ЕС приостановил процесс вступления Грузии в блок

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что в настоящее время вступление Грузии в Европейский Союз приостановлено.

"Об этом очень четко заявили лидеры Евросоюза после саммита Европейского совета. Я не могу себе представить, что в этом году Грузия будет двигаться вперед, сделает шаги, потому что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления. Теперь они терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии", - заявил он.

Премьер Индии во время встречи с Путиным сделал заявление по Украине

Находящийся с двухдневным официальным визитом в РФ премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с прямым призывом прекратить войну в Украине.

"Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия – это путь вперед", - заявил Моди.

У СБУ есть новые доказательства, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101

Служба безопасности Украины показала остатки ракеты, найденных на месте трагедии. В частности, следователи обнаружили:

обломок механизма вскрытия крыльев ракеты Х-101;

обломок блока постановки помех ракеты Х-101;

среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101;

обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;

обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отражением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона).

Украина устроила атаку на военный аэродром, НПЗ и электроподстанции РФ

Как сообщил РБК-Украина информированный источник, благодаря совместной операции СБУ и ГУР "бавовна" расцвела на военном аэродроме Ахтюбинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.

Украина отстроит "Охматдет": когда начнутся работы и сколько потратят

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства заявил, что детскую больницу "Охматдет" в Киеве после обстрела полностью отбудут. На это выделят 100 млн. гривен.

"Начинаем работы уже сейчас. Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов сразу после трагедии получили указание проработать вопрос о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим", - сказал он.

Зеленский уже в Вашингтоне

Он приехал на саммит НАТО, который проходит там с 9 по 11 июля.

По словам президента Владимира Зеленского, украинская делегация на саммите НАТО будет обсуждать усиление противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

В Украине для части студентов изменили сроки подачи военно-учетных документов в вузы

Как отметили в МОН, правительство приняло постановление, предусматривающее изменение в порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

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