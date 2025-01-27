Зеленський прибув до Польщі: програма візиту

За його словами, у програмі візиту глави держави також двосторонні зустрічі, зокрема, із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

Нагадаємо, що 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Сьогодні в Польщі відбуваються меморіальні заходи, присвячені 80-й річниці звільнення концентраційного табору Аушвіц-Біркенау (Освенцим). На заході будуть присутні лідери низки країн, а також група з 50 колишніх в’язнів Аушвіца.

Головні урочистості з нагоди 80-ї річниці визволення табору смерті розпочнуться о 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом). До Освенцима приїдуть зокрема президенти Франції, Італії, Австрії, Чехії, Болгарії, Німеччини, Естонії, Фінляндії, Латвії, Словаччини, Словенії, Швейцарії, Угорщини, Молдови.

Також на меморіальних заходах буде присутнім і король Великої Британії Чарльз ІІІ. На чолі американської делегації буде спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Цей меморіальний захід нагадує про трагедію Голокосту, коли під час Другої світової війни у гетто, трудових і концентраційних таборах і під час масових страт загинуло близько 6 млн євреїв, у тому числі 1,5 мільйона дітей, через свою національність.