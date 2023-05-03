UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський прибуде до Німеччини 13 травня, - Tagesspiegel

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський 13 травня прибуде до Німеччини з офіційним візитом. Він проведе низку зустрічей та буде присутній на врученні премії Карла Великого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Поліція Берліна підтвердила виданню інформацію щодо візиту президента України. Проте правоохоронці не розкрили деталі.

Очікується, що Зеленський приземлиться у військовій частині аеропорту у Берліні. Наступного дня український президент повинен зустрітися з канцером Німеччини Олафом Шольцем.

Після офіційних зустрічей Зеленський полетить до Аахена, де відбудеться вручення премії Карла Великого.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський відвідає Німеччину у середині травня, щоб відвідати вручення премії Карла Великого. Цього року її присвоїли українському народові та Володимиру Зеленському.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийОлаф Шольц