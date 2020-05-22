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Зеленский и президент Финляндии обсудили трудоустройство украинцев

Новости » Политика     22.05.2020 - 14:57
Зеленский и президент Финляндии обсудили трудоустройство украинцев
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистьо трудоустройство украинских заробитчан за рубежом. Во время разговора Зеленский отметил важность официального трудоустройства украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Так, сегодня состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Финляндии. В большинстве телефонный разговор касался трудоустройства украинских граждан в Финляндии. Ниинистьо поблагодарил украинскую сторону за взаимодействие в вопросах привлечения украинцев к сезонным аграрным работам в Финляндии.

Зеленский со своей стороны подчеркнул, что позиция Украины базируется в первую очередь на обеспечении условий безопасности украинцев во время пандемии, а также легализации трудовой миграции.

"Очень ценю, что с Финляндией договорено о легальных контрактах более чем на три месяца, оформлении медицинского страхования и комфортного прохождения карантина", - заявил глава украинского государства.

Также Зеленский отметил, что сезонное сотрудничество становится важным направлением двустороннего взаимодействия Украины и Финляндии и подтвердил заинтересованность Киева в становлении диалога в сфере менеджмента лесного хозяйства.

"Украина передала на рассмотрение финляндской стороны проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство готово отправить на сезонные работы в Финляндию по меньшей мере 15 тысяч украинцев. В Кабмине уверяли, что украинские власти помогут работникам добраться Финляндии, в частности, организуют специальные авиарейсы.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийтрудоустройствоФинляндиязаробитчане
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