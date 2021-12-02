Зеленский предложил уголовную ответственность за сокрытие второго гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект об ответственности за сокрытие двойного гражданства. Документ касается тех, кто претендует на публичные должности.

Изменениями в Кодекс об административных правонарушениях предлагается установить, что непредставление субъектом декларирования декларации о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства влечет за собой штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1360 гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

В то же время изменениями в Уголовный кодекс устанавливается, что умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства наказывается штрафом от 4 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 68 до 85 тысяч гривен) или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Нормы этого законопроекта касаются лиц, которые претендуют на должности публичной службы, планируют стать членами политической партии, избирательной комиссии/комиссии по референдуму, официальными наблюдателями на выборах и референдумах, хотят оформить доступ к государственной тайне, быть руководителями на стратегических объектах государственной собственности.