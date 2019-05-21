Зеленский предложил снизить проходной барьер и отменить мажоритарку

Президент Украины Владимир Зеленский во время консультаций о роспуске парламента предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов. Об этом после консультаций Виталий Хомутынник, сопредседатель депутатской группы "Партия Видродження", передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, первой поправкой является отмена мажоритарной системы, по которой сейчас избирается половина парламента.

"Вторая правка - снизить проходной барьер до 3%", - сказал Хомутынник.

Кроме того, обсуждалась и третья поправка, которая была предложена от фракций, "это уточнение норм об императивном мандате", добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, на консультациях президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг", в следующий парламент могут пройти шесть партий, которые могут преодолеть 5%-ный барьер.