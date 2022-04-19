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Зеленский предложил продлить военное положение в Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закон о продлении действия военного положения. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7300.

Отметим, срок действия военного положения истекает 25 апреля.

Напомним, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения.

После этого Рада продлила военное положение еще на 30 дней.

Согласно закону о военном положении, на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВоенное положение