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Зеленский предлагает ужесточить наказание за контрабанду до 20 лет тюрьмы, - Данилов

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Киев, Суббота 16 октября 2021 00:16
Зеленский предлагает ужесточить наказание за контрабанду до 20 лет тюрьмы, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Анна Полисученко

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить наказание за контрабанду. Он предлагает отправлять контрабандистов в тюрьму на срок до 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Настолько сложная система, которая на сегодня построена. С ней сложно бороться, они там все друг друга знают, они там годами. Как только мы кого-то взяли за хвост, у него отрастает новый", - заявил он.

По словам Данилова, президент поручил на законодательном уровне "сделать так, чтобы эти люди отправлялись в тюрьму. Более того, он (президент - ред.) говорит, что надо 20 лет за это давать".

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Алексей Данилов, Андрей Илларионов, Максим Немчинов и другие эксперты рассказывают украинцам, как на самом деле чувствует себя Саакашвили и когда его отпустят на волю, почему области объявляют чрезвычайную газовую ситуацию и будет ли тепло в домах этой зимой. Также зрителям скажут, против кого направлены новые санкции СНБО и будут ли они эффективными.


В предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" рассказали, как украинцы спасали евреев во время Холокоста.


Также бывший министр финансов Украины и экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк объяснил "свои офшоры".


Эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова ответила: почему есть медики, которые отказываются от вакцинации и рассказала, кому нельзя делать прививки.


А еще украинцы высказались на тему того, должен ли Зеленский после скандала с офшорами объяснить все народу.


В том же выпуске Давид Арахамия прокомментировал, что "слуги" решали в Трускавце, кого еще заменят и чувствуют ли уже внутреннее движение во фракции.

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СНБО Алексей Данилов
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