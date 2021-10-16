Зеленський пропонує посилити покарання за контрабанду до 20 років в'язниці, - Данілов

Президент України Володимир Зеленський пропонує посилити покарання за контрабанду. Він пропонує відправляти контрабандистів у в'язницю на термін до 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера ".

"Настільки складна система, яка на сьогодні побудована. З нею складно боротися, вони там всі одне одного знають, вони там роками. Як тільки ми когось взяли за хвіст, у нього відростає новий", - заявив він.

За словами Данілова, президент доручив на законодавчому рівні "зробити так, щоб ці люди відправлялися до в'язниці. Більш того, він (президент - ред.) каже, що треба 20 років за це давати".

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Олексій Данілов, Андрій Ілларіонов, Максим Немчинов та інші експерти розповідають українцям, як насправді почувається Саакашвілі та коли його відпустять на волю, чому області оголошують надзвичайну газову ситуацію і чи буде тепло в домівках цієї зими. Також глядачам скажуть, проти кого спрямовано нові санкції РНБО та чи будуть вони ефективними.



У попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" розповіли, як українці рятували євреїв під час Голокосту.



Також колишній міністр фінансів України та екс-секретар РНБО України Олександр Данилюк пояснив "свої офшори".



Експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації і розповіла, кому не можна робити щеплення.



А ще українці висловилися на тему того, чи повинен Зеленський після скандалу з офшорами пояснити все народу.



У тому ж випуску Давид Арахамія прокоментував, що "слуги" вирішували у Трускавці, кого ще замінять та чи відчувають вже внутрішній рух у фракції.