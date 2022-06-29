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Зеленский предлагает ратифицировать Конвенцию об экстрадиции

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Владимир Зеленский подал в Раду проект закона "О присоединении Украины к Конвенции об экстрадиции". В то же время предлагается ратифицировать Конвенцию с оговорками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №0158.

В частности, к статье 2 предлагается сделать оговорку о том, что Украина не будет выдавать другому государству граждан Украины.

К статье 3 предлагается высказать оговорку, что Украина может отказать в выдаче лица в случае, если есть обоснованные основания считать, что экстрадиция противоречит интересам национальной безопасности Украины.

Статей 5 и 9 предлагается сделать заявление, что в Украине запросы об экстрадиции составляет и получает Офис Генерального прокурора (во время досудебного расследования) и Министерство юстиции Украины (во время судебного разбирательства или исполнения приговора).

Конвенция об экстрадиции была подписана в 1933 году в Монтевидео. Государствами - участниками Конвенции являются Аргентинская Республика, Республика Чили, Республика Колумбия, Доминиканская Республика, Республика Эквадор, Республика Сальвадор, Республика Гватемала, Республика Гондурас, Республика Казахстан, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Никарагуа, Республика Панама и Соединенные Штаты Америки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

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Владимир Зеленский