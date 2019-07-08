Зеленский разрешил гражданским занимать руководящие должности в Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ президента "О перечнях должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных военных и специальных званий по этим должностям". Соответствующий документ обнародован на президентском сайте.

Указом президента исключены нормы о том, позицию министра обороны может занимать только генерал армии (в случае назначения на эту должность военнослужащего), а должность заместителя только генерал-полковник или адмирал (в случае назначения на эту должность военнослужащего).

Кроме того, Зеленский отменил норму о том, что директором Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества может быть только генерал-лейтенант или вице-адмирал.

Напомним, согласно статье 15 закона "О национальной безопасности Украины", принятому в 2018 году, первый заместитель министра обороны Украины и заместители министра обороны Украины назначаются на должности из числа гражданских лиц.

Отметим, что закон о "О национальной безопасности Украины" не требует того, чтобы директорами департаментов были гражданские лица.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года президент Петр Порошенко уволил министра обороны Украины Степана Полторака с военной службы из-за норм закона "О национальной безопасности Украины".