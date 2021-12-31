Зеленский поздравил украинцев с Новым годом 2022: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с приходом 2022 года. В своем обращении он упомянул оккупированный Крым, войну на Донбассе и другие важные для Украины вопросы.

Победы Украины в 2021

Зеленский напомнил о победах, которые в этом году одержали украинцы. В частности, золотую медаль Жана Беленюка на Олимпиаде в Токио, победу Александра Усика в бою с Джошуа и выход сборной Украины в четвертьфинал Евро.

Возвращение Крыма

Президент вспомнил учредительный саммита Крымской платформы, который состоялся в этом году в Киеве. Зеленский подчеркнул, что украинцы не будут ждать, пока кто-то решит их проблемы и вернет территории.

"Как громко в этом году прозвучало "Крым-это Украина!". Голосом не только Украины, а еще 46 участниц крымской платформы. Мы можем сказать: мы вернули Крым в мировую повестку дня, чтобы когда - то могли сказать: мы вернули Крым в Украину", - сказал он.

Российские войска у границ Украины

Зеленский заявил, что Украина не боится скопления российских войск вокруг границ, поскольку украинцев защищает мощная армия.

"Нас пугали внутри страны. И пугали извне. Но любая армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что значительная армия по нашу сторону границы нас защищает", - подчеркнул президент.

Когда исчезнет линия разграничения

Глава государства подчеркнул, что "соседи" должны ходить к украинцам в гости "с холодцом, а не с оружием и без стука". Он хочет, чтобы украинцы приезжали чаще из Крыма и Донбасса.

"Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы - одна семья. И Донбасс, и Крым. И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте", - сказал президент.

Что еще сказал глава государства

В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский также: