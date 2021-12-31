Зеленський привітав українців з Новим роком 2022: головні заяви
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з приходом 2022 року. У своєму зверненні він згадав окупований Крим, війну на Донбасі та інші важливі для України питання.
Головні заяви президента з новорічного звернення - в матеріалі РБК-Україна.
Перемоги України у 2021
Зеленський нагадав про перемоги, які цьогоріч здобули українці. Зокрема, золоту медаль Жана Беленюка на Олімпіаді в Токіо, перемогу Олександра Усика в бою з Джошуа та вихід збірної України до чвертьфіналу Євро.
Повернення Криму
Президент згадав установчий саміту Кримської платформи, який відбувся цього року в Києві. Зеленський наголосив, що українці не чекатимуть, поки хтось вирішить їхні проблеми та поверне території.
"Як гучно цього року пролунало "Крим - це Україна!". Голосом не тільки України, а ще 46 учасниць Кримської платформи. Ми можемо сказати: ми повернули Крим у світовий порядок денний, щоб колись могли сказати: ми повернули Крим в Україну", - сказав він.
Російські війська біля кордонів України
Зеленський заявив, що Україна не боїться накопичення російських військ довкола кордонів, оскільки українців захищає потужна армія.
"Нас лякали всередині країни. І лякали ззовні. Але будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає, бо неабияка армія по наш бік кордону нас захищає", - наголосив президент.
Коли зникне лінія розмежування
Глава держави наголосив, що "сусіди" повинні ходити до українців в гості "з холодцем, а не зі зброєю та без стуку". Він хоче, щоб українці приїжджали частіше з Криму та Донбасу.
"Але не в гості, а до себе, поверталися додому, адже всі ми - одна сім'я. І Донбас, і Крим. И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте", - сказав президент.
Що ще сказав глава держави
У своєму новорічному зверненні до українців Зеленський також:
- згадав закон про олігархів;
- пообіцяв забезпечити ветеранів та військових житлом;
- назвав "спільним болем" відмову українців вакцинуватися;
- згадав про будівництво мостів та доріг;
- пообіцяв підняти зарплату вчителям.