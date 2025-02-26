Зеленський поїде до Трампа? Що відомо про можливий візит президента України до США

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Що відомо про можливий візит Зеленського до США

Учора авторитетне видання Financial Times з посиланням на неназваного українського посадовця написало, що президент Володимир Зеленський планує поїхати до Вашингтона в п’ятницю, 28 лютого, аби зустрітися з Дональдом Трампом і офіційно укласти угоду щодо копалин.

Після чого того ввечері вівторка Трамп підтвердив, що Зеленський збирається приїхати до Вашингтона 28 лютого аби підписати угоду про рідкісноземельні метали "та інші речі". Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

"Я чув, що він приїде в п’ятницю. Звісно, мені це підходить, якщо він хоче. І він хотів би підписати її разом зі мною. І я розумію, що це велика справа, дуже велика справа", - сказав Трамп.

Джерело РБК-Україна на питання про те, коли відбудеться візит Зеленського в США повідомило, що "йде підготовка до візиту". Однак не надало подробиць.

При цьому, як пише Politico, представник адміністрації попередив, що ситуація мінлива, але візит Зеленського у п'ятницю можливий "на основі поточної позиції", що свідчить про те, що спільна економічна угода щодо цінних родовищ корисних копалин в Україні вже готова.

"Зустріч у Білому домі могла б дати Зеленському шанс довести свої аргументи щодо подальшої підтримки США безпосередньо перед Трампом, який минулого тижня неправдиво звинуватив Київ у розв’язанні війни", - пишуть західні ЗМІ.

Що каже Зеленський про зустріч з Трампом

Зазначимо, що вже в статусі 47-го президента США Трамп провів телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, а потім одразу зателефонував Зеленському.

Після цього Зеленський і Трамп бачилися на полях засідання "Великої сімки" (G7), яке відбулося 24 лютого онлайн під головуванням прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Втім, український глава держави прагне особисто зустрітися з американським лідером перед тим, як Трамп матиме зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Сам президент під час своєї пресконференції, яка відбулася 23 лютого, заявив, що не знає, коли зустрінеться з Трампом.

"Я хочу діалогу з Трампом. Не знаю, коли з ним зустрінуся. Я дійсно вірю, що Трамп допоможе нам закінчити війну. Але мир через силу - це насамперед направити силу на РФ", - сказав тоді Зеленський.

Коли Зеленський і Трамп востаннє бачилися тет-а-тет

Нагадаємо, що востаннє лідери зустрічалися у Нью-Йорку. Тоді Зеленський в рамках поїздки до США приїхав до Trump Tower, де провів перемовини з Трампом, який тоді ще перебував у статусі кандидата на президентських виборах США від Республіканської партії.

Тоді Трамп заявив, що працюватиме як з Україною, так і з Росією, щоб покласти край війні, коли стояв поруч з Зеленським перед їхньою зустріччю.

"У нас дуже хороші відносини (із Зеленським - ред.), і у мене також дуже хороші відносини, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми переможемо, я думаю, що ми вирішимо це питання дуже швидко", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що українська та американська сторони близькі до укладання угоди щодо рідкісноземельних металів та інших природних ресурсів. Як пише Financial Times, в остаточній версії угоди, датованій 24 лютого, передбачається створення фонду, до якого відраховуватимуть 50% надходжень від "майбутньої монетизації" українських ресурсів, включаючи нафту і газ. Надалі ці кошти планують реінвестувати в економіку України.

Хоча раніше адміністрація президента США Дональда Трампа висувала жорсткі вимоги, після напружених переговорів сторони дійшли компромісу. Однак у фінальній версії угоди відсутні конкретні гарантії безпеки для України, на яких наполягав Київ.

Ця угода має стратегічне значення, оскільки рідкісноземельні метали є ключовими компонентами в сучасних технологіях, таких як електроніка, оборонна промисловість та відновлювальна енергетика. Співпраця між Україною та США у цій сфері може зміцнити економічні зв'язки та сприяти розвитку української економіки.