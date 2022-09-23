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Зеленський пояснив успіх контрнаступу та закликав збільшити допомогу Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ провели успішний контрнаступ завдяки військовій допомозі союзників. Україна й надалі потребує ще більшої підтримки, аби зберегти життя своїх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю виданню Ouest-France.

"Вирішальне значення мали реактивні системи залпового вогню, артилерія та мотивація наших людей. Як тільки ми отримали артилерію, нам удалося просунутися", - зазначив Зеленський.

При цьому глава держави наголосив, Україна потребує такої допомоги, зокрема, як танки та безпілотники.

"Наше завдання сьогодні - зберегти життя кожній людині. Для нас дуже важливими є такі технології, як бойові або розвідувальні безпілотники, а також бронетехніка для збереження життя людей", - підкреслив Зеленський.

Він також подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за допомогу, але зазначив, що хотів би розраховувати на більшу підтримку.

"Гармати "Цезар", надіслані Францією, дуже допомагають нам", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр пояснила унікальність контрнаступу у Харківській області.

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