Зеленський пояснив, чого чекати Україні після інавгурації Трампа

Зеленський заявив, що очікує на зустріч із Дональдом Трампом незабаром після його інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Зеленський зазначив, що після інавгурації Трамп приділятиме значну увагу внутрішнім питанням, проте серед пріоритетів його міжнародної політики будуть Україна та Близький Схід.

"Трамп сказав мені: "Одним з перших візитів я буду очікувати саме вас". Він сказав, що для нього пріоритет закінчити війну і він буде це робити", - повідомив глава України.

Президент України підкреслив, що план Трампа щодо завершення війни має збігатися з українським баченням.

"Я б хотів, щоб цей план, який буде пропонувати Трамп, збігався з нашим баченням. А по-іншому не може бути. Ми Україна - це наша незалежність, наша земля та наше майбутнє",- сказав він.

Зеленський також висловив думку, що у перші місяці роботи адміністрації Трампа відбудуться контакти з російською стороною для вивчення деталей.

"Наступні кроки мають призвести до завершення гарячої фази війни. Це важливий крок вперед для відновлення суспільства", - додав він.

На завершення Зеленський наголосив на важливості справедливого миру.

"Для нас важливо - справедливий мир. Ми не хочемо нічого втрачати, але як що буде, я не знаю, бо багато чого залежить від партнерів", - зазначив президент.