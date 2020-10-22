Зеленский пояснил намерение создать свободную экономическую зону на Донбассе

Создание свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны. Вопрос будет поставлен во время опроса 25 октября

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам, сообщает пресс-служба президента.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", - сказал президент.

Вместе с тем президент подчеркнул, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

"Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска", - сказал Зеленский.

Напомним, по данным опроса КМИС, относительное большинство (45%) украинцев против создания "свободной экономической зоны" на Донбассе, поддерживают - 33,5%.

Отметим, по данным опроса КМИС, мнения украинцев относительно решения президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября разделились пополам. Часть респондентов (44%) считают, что это - искреннее намерение, 44% - что это политическая технология.