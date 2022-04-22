UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский повысил в звании командующего Десантно-штуромых войск

Фото: командующий ДШВ Максим Миргородский (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании командующего Десантно-штуромых войск Максима Миргородского. Бригадный генерал получил звание генерал-майора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Миргородскому Максиму Викторовичу - командующему Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

Напомним, ранее Зеленский повысил в звании командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапу до вице-адмирала.

А начальника Главного разведывательного управления Министерства обороны Кирилла Буданова - до генерал-майора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины