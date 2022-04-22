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Зеленский повысил в звании командующего Десантно-штуромых войск

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Киев, Пятница 22 апреля 2022 16:11
Зеленский повысил в звании командующего Десантно-штуромых войск Фото: командующий ДШВ Максим Миргородский (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании командующего Десантно-штуромых войск Максима Миргородского. Бригадный генерал получил звание генерал-майора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Миргородскому Максиму Викторовичу - командующему Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

Напомним, ранее Зеленский повысил в звании командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапу до вице-адмирала.

А начальника Главного разведывательного управления Министерства обороны Кирилла Буданова - до генерал-майора.

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