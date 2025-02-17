Зеленський повідомив деталі майбутнього візиту Келлога в Україну

Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого в Україну прибуде спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

Візит триватиме кілька днів і включатиме зустрічі з військовими, дипломатами та представниками оборонного відомства.

Президент зазначив, що під час перебування Келлога в Україні він планує відвідати фронт разом із американським представником. Володимир Зеленський наголосив, що розраховує на поглиблене вивчення ситуації в Україні американською стороною.

"Я хочу, щоб він вивчив всі питання, деталі, щоб він поспілкувався передусім з нашими військовими та дипломатами, щоб він побачив на різному рівні", - наголосив Володмир Зеленський

Келлог також має зустрітися з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та, можливо, з командирами бригад.

Крім того, заплановані переговори в Міністерстві оборони та, ймовірно, в українській розвідці. Зеленський підкреслив, що важливо обговорити з Келлогом питання гарантій безпеки для України.

Президент України також зазначив, що після повернення Келлога до США може прояснитися перспектива його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.