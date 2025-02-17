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Зеленський повідомив деталі майбутнього візиту Келлога в Україну

Фото: Володимир Зеленський анонсував приїзд спецпредставника США (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент України Володимир Зеленський про візит спецпредставника США Кіта Келлога в Україну. Він розповів, що вони планують відвідати фронт і обговорити гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимир Зеленського під час онлайн-пресконференції з Абу-Дабі.

Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого в Україну прибуде спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

Візит триватиме кілька днів і включатиме зустрічі з військовими, дипломатами та представниками оборонного відомства.

Президент зазначив, що під час перебування Келлога в Україні він планує відвідати фронт разом із американським представником. Володимир Зеленський наголосив, що розраховує на поглиблене вивчення ситуації в Україні американською стороною.

"Я хочу, щоб він вивчив всі питання, деталі, щоб він поспілкувався передусім з нашими військовими та дипломатами, щоб він побачив на різному рівні", - наголосив Володмир Зеленський

Келлог також має зустрітися з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та, можливо, з командирами бригад.

Крім того, заплановані переговори в Міністерстві оборони та, ймовірно, в українській розвідці. Зеленський підкреслив, що важливо обговорити з Келлогом питання гарантій безпеки для України.

Президент України також зазначив, що після повернення Келлога до США може прояснитися перспектива його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що спеціальний посланник президента США Кіт Келлог на Українському ланчі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки 2025 року заявив, що протягом 180 днів докладе всіх зусиль для завершення війни в Україні.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америки