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Зеленский потребовал возобновить морские научные исследования

Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возобновлении морских научных исследований. В том числе с учетом приобретения ледокола для ученых на Антарктиде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, согласно указу Кабинету министров поручено подготовить в течение трех месяцев план мер по восстановлению и развитию морских научных исследований. Он должен предусматривать приоритетные направления научных исследований и экологического мониторинга морей, участие Украины в полярных исследованиях и так далее. А также пересмотр возможностей украинской миссии на Антарктиде с учетом нового ледокола "Ноосфера".

Также в течение 2022 и 2023 годов нужно восстановить здания научно-исследовательских учреждений в сфере морских научных исследований, а также предусмотреть строительство новых сооружений для современных лабораторий. И предусмотреть строительство в 2022-2030 годах украинских научно-исследовательских кораблей.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина переименовала ледокол, купленный у Британии для морских научных исследований.

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Владимир Зеленский