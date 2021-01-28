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Зеленський вимагає прискорити реформу митниці

Київ, Четвер 28 січня 2021 17:36
Зеленський вимагає прискорити реформу митниці
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вимагає прискорити реформу митниці. За його словами, вона повинна стати зручним сервісом для бізнесу.

Про це він заявив на нараді з головою Державної митної служби Павлом Рябікіним, передає сайт президента.

Повідомляється, що на зустрічі Рябікін розповів про поточний стан справ на митниці. Окремо обговорювалося питання виконання планів наповнення державного бюджету на 2021.

Зеленський зазначив, що реформа митниці спрямована на відхід від складних бюрократичних процедур, які часто стають полем для корупції.

"Потрібно прискорити реформування Державної митної служби. Українська митниця повинна перестати бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів, а стати прозорим, зрозумілим і зручним сервісом для підприємців і громадян", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна знову може підняти ліміт для безмитного ввезення посилок з-за кордону до 150 євро.

Кабінет міністрів призначив Павла Рябікіна головою митниці в листопаді 2020 року.

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