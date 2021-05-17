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Зеленский потребовал оперативно вернуть домой застрявших в Непале украинцев

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 мая 2021 15:57
Зеленский потребовал оперативно вернуть домой застрявших в Непале украинцев Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал оперативно решить вопрос с возвращением украинцев, которые застряли в Непале. Ранее правительство страны ограничили международные перелеты.

Об этом Зеленский заявил во время селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.

"Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой", - заявил он.

Напомним, в Непале застряли более 100 украинцев. Их могут вывезти специальными рейсами, которые организовывают другие страны.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что у четырех украинцев выявили коронавирус и сейчас им предоставляется необходимая помощь.

Подробнее о ситуации РБК-Украина писало в материале "Оставаться крайне опасно". Украинцы застряли в Непале: что известно".

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