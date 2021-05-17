Зеленський зажадав оперативно повернути додому застряглих в Непалі українців
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський зажадав оперативно вирішити питання з поверненням українців, які застрягли в Непалі. Раніше уряд країни обмежили міжнародні перельоти.
Про це Зеленський заявив під час селекторної наради, передає прес-служба офісу президента.
"Маємо знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому", - заявив він.
Нагадавши, у Непалі застрягли понад 100 українців. Їх можуть вивезти спеціальними рейсами, які організовують інші країни.
При цьому в Міністерстві закордонних справ України заявили, що у чотирьох українців виявили коронавірус і зараз їм надається необхідна допомога.
Детальніше про ситуацію РБК-Україна писало в матеріалі "Залишатися вкрай небезпечно". Українці застрягли в Непалі: що відомо".