Зеленский о поставках оружия Украине: это - защита, мы думаем только о мире

"Поскольку это не первый год войны и не первый год эскалации, оккупации. Поэтому говорить, что мы видим в этом те или иные тактические шаги с нашей стороны, я считаю несправедливо. Мы уже давно фундаментально понимаем, что делать и что нам нужно, чтобы защищать нашу Родину", - сказал Зеленский.

Он отметил, что после того, как РФ оккупировала часть территорий, Украина начала наращивать уровень боеспособности и способности нашей армии.

"Я не готов сегодня публично говорить о чем и с какой страной мы договариваемся и что получаем. Для нас важно, что все это оружие это защита. Мы думаем только о мире, о деоккупации территории", - отметил Зеленский.

Президент выразил надежду, что конфликт будет решен только дипломатическим путем.

"Мы говорим, о том что больше мы не отдадим ни одного участка нашей земли. Мы не отдадим наши территории, какая бы цена этого дела ни была", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также заявил о подготовке перечня того, что именно необходимо для украинской армии.

"У нас подготовлен не только план, но и отдельное письмо перечень того, что нужно для нашей армии. Вчера мы решили об увеличении профессиональной армии еще на 100 тысяч в течение 2-3 лет, я считаю, что мы это сделаем быстрее, увеличим нашу профессиональную контрактную армию...", - отметил Зеленский.

Он отметил, что вопрос сдерживания РФ от дальнейшей агрессии на уровне дипломатических шагов важен.

"Это очень важные понятные шаги. Это вопрос именно сдерживания. Кроме дипломатических шагов, которые проводим не только мы, но и лидеры европейских государств. Они и общаются с Россией в тех или иных форматах. И готовят именно тот перечень важных санкций", - резюмировал Зеленский.