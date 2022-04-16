UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о поставках оружия: риторика стран "потеплела", но мы все еще получаем мало

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что риторика некоторых стран в вопросе военной помощи изменилась в лучшую сторону. Однако Украина все еще получает мало оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время встречи с журналистами.

По словам Зеленского, наиболее активно Украине поставляют оружие США, Великобритания, Польша и ряд других стран.

Как отметил президент, в последнее время риторика некоторых стран по поставкам Украине оружия "потеплела", но заявил "мы все равно получаем мало оружия".

"Между тем как в какой-то стране объявят о решении поставить нам какое-то оружие и тем, когда оно реально у нас появляется, проходит 2-3 недели", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что США ускорят доставку боеприпасов в Украину перед битвой на Донбассе.

Также сообщалось, что Европейский союз решил увеличить поставки оружия в Украину на фоне российской военной агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВоенная помощьВойна России против Украины