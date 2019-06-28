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Зеленський посмертно нагородив Тимчука

Новини » Суспільство    28.06.2019 - 15:38
Зеленський посмертно нагородив Тимчука
Фото: Дмитро Тимчук (РБК-Україна)

Тимчук загинув 19 червня від вогнепального поранення в голову

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив нардепа Дмитра Тимчука орденом "За мужність" (ІІІ ступеня). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Так, Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України.

"Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Тимчука Дмитра Борисовича (посмертно) - народного депутата України", - йдеться у тексті указу.

Як відомо, Тимчук загинув 19 червня у Києві від вогнепального поранення в голову. За попередньою робочою версією правоохоронців, нардеп застрелився при чищенні нагородної зброї - пістолета.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло,що  особа, яка була близькою до загиблого Тимчука, повідомила поліції, що що в квартирі, де знайшли тіло нардепа, відсутні декілька ювелірних виробів.

Також повідомлялося, що за словами глави Національної поліції Сергія Князєва, слідство розглядає кілька версій загибелі Тимчука: нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю, а також розглядається версія кримінального характеру. 

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